【020】完品　PSVita アクア・ブルー PCH-2000 ZA23

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状態良好な良品です。付属品、揃っています。PlayStation®Vitaアクア・ブルーWi-FiモデルPCH-2000ZA23FW:3.74【付属品】PSVITA本体充電器電源コード印刷物一式内箱外箱以上です。※検品用のソフトなど付属しませんのでご注意ください。【状態】総合【A】動作【A】初期化済。マインクラフトのソフトを使用し下記動作確認済です！左右スティック各ボタン左右スピーカー音量調整タッチパネル反応カメラ起動充電器接続Wifi接続本体【B】表側、ボタン回り綺麗です。裏側、小さいキズあり。汚れありません。画面【A】使用中は分からない程度の小さいキズあり。フィルム貼っていません。【N新品】【S未使用に近い】【A非常に良い】【B良い】【C可】【D少し悪い】【E悪い】※個人的な主観でランク分けしています。※状態はあくまで素人検品、個人の主観となります。※記載にないスレ、キズ、汚れなどある可能性ありますが、ご容赦ください。※記載事項をよく読んで頂いた上でご購入をお願い致します。※すり替え防止の為、シリアルナンバーを控えております。【発送】ゆうパックで発送します。※都合により日曜日の発送はできません。☆匿名配送☆☆送料込み☆☆即購入OK☆#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita