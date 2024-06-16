初回盤B 音色盤（CD+DVD）　SixTONES『1ST』　　　c1848

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商品詳細
【付属品】外袋外箱歌詞ブックレットデジパックケースCDDVDケースに多少のスレキズ等ございます。DVDの盤面に円状に薄いキズがございます。再生確認済みです。CDはキズなどなく綺麗な状態です。丁寧に梱包して迅速に発送いたします。SixTONES／1ST 初回盤B(音色盤)2021年1月発売 3,960円（税込）2020年1月のCDデビューより1年でのリリースとなる1stアルバムの“音色盤”。「ImitationRain」をはじめとしたシングル3曲に加え、メンバー2名ずつのユニット楽曲を3曲収録。それぞれの個性と音楽性が凝縮された一枚。01ST02NAVIGATOR03SpecialOrder04NEWERA05CurtainCall06DanceAllNight07S.I.X08Coffee\u0026Cream09ImitationRain10Lifetime11EXTRAVIP（Jesse×JuriTanaka）12MyHometown（YugoKochi×ShintaroMorimoto）13ってあなた（TaigaKyomoto×HokutoMatsumura）〈DVD〉01EXTRAVIP（MusicVideo）02MyHometown（MusicVideo）03ってあなた（MusicVideo）【タイアップ】Lifetime└[出光]TV-CMソング他の商品もご購入していただけたらお値引きいたします。こちらから私が出品している全ての商品が検索できます。#aytkm88ページ移動後にスペースを開けてアーティスト名、商品形態やタイトルなども入れていただくとより細かく検索できます。販売中のみの表示設定などもできます。
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