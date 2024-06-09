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【動作確認済】GAMECUBE ゲームキューブ\u0026エアライドセット 箱付 ブラック
商品番号 R90683112832
商品名

【動作確認済】GAMECUBE ゲームキューブ\u0026エアライドセット 箱付 ブラック
ブランド名 ニンテンドーゲームキューブ
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪即購入大歓迎です！お値下げ交渉も受け付けております！○商品内容・Nintendoゲームキューブ本体DOL-001・純正コントローラーブラック×2・純正アダプター・純正3色AVケーブル・外箱・カービーのエアライド（ソフト）・メモリーカード（ヤケあり）○色・ブラック○コメント・使用に伴い、本体・コントローラーは小キズや多少日焼け部分あります。コントローラー1個のスティック部分が劣化でベタつきが出ております。セットのソフトにて動作確認済みです。※出来る限りの清掃は行っておりますが中古の商品でございますので、細かい部分はご容赦くださいますようお願い致します。＊即購入大歓迎です。　即日発送致します。＊送料無料＊喫煙者なし、ペットなしです。#任天堂#Nintendo
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