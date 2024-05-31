PS2 プレステ2 最終型SCPH-90000【ピックアップレンズ新品】

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PS2薄型最終型SCPH-90000のセット販売となります。※ピックアップレンズを新品に交換しています。※ディスク円周キズ対策でフレキシブルケーブルを新品に交換しています。※バックアップ電池を新品に交換しています。※純正コントローラーの左右スティック共に新品に交換していますのでベタ付きは有りません。※本体は分解内部清掃と可動部はグリスアップ・接触部は接点復活剤を塗布しています。※PS2DVD片面一層/銀盤 PS2DVD片面二層/金盤 PS2CD規格/青盤 PS1CD規格/黒盤 DVD-VIDEO CD-AUDIO読み込み動作確認済みです。※コントローラーを取り付けて差し込み口1.2確認、メモリースロット部1.2認識確認済みです。※USBポートに接続機器を取り付けて通電確認済みです。※純正コントローラーは分解清掃済みで、ボタン操作、スティック操作、振動と動作確認済みです。本体は大きなキズや汚れは無く経年の使用による擦り傷や取れない汚れ有りますが綺麗だと思います(個人的主観になります)純正コントローラーも大きなキズや汚れは無く経年の使用による擦り傷等ありますが綺麗だと思います(個人的主観になります)セット内容※SCPH-90000本体※DUALSHOCK2(SCPH-10010)※三色AVケーブル(SONY純正)※電源コード※メモリーカード(PS2用純正)※発売から17年越えの中古品になりますので神経質な方や完璧を求められる方は購入をお控え下さい。※精密機器の為、離島への発送は致しかねますので購入はご遠慮下さい。(輸送時間が長く普通の宅配便では精密機器が耐えれない場合がございます)