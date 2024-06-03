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【古典/絶版希少】エリュアール詩集　エリュアール著　飯塚書店　1970年初版
商品番号 T52176256616
商品名

【古典/絶版希少】エリュアール詩集　エリュアール著　飯塚書店　1970年初版
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 7,362 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆本の紹介・単行本〇【古典/絶版希少】エリュアール詩集　エリュアール著　嶋岡晨訳　飯塚書店　1970年初版　定価480円◆商品の状態・古い本ですので、(函に)経年劣化による日焼け、スレ、シミ、使用感等があります。本体には目立った傷や汚れはありません。その他、見落としがありましたらご容赦ください。◆お願い・上記のような古書であることをご理解いただきご了承いただける方の、ご検討よろしくお願いいたします。・お互いに気持ちのいい売買をするために価格交渉は行わないことと致しました。ご了承ください。#文学　#フランス文学　#詩集　#フランス詩集　#シュールレアリスム　#エリュアール　#嶋岡晨
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【古典/絶版希少】エリュアール詩集　エリュアール著　飯塚書店　1970年初版 【正規取扱店】

【古典/絶版希少】エリュアール詩集　エリュアール著　飯塚書店　1970年初版
古典/絶版希少】エリュアール詩集 エリュアール著 飯塚書店 1970年初版-

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