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タロット教材8点おまとめ割引★タロットカードテキスト教材教科書恋愛占い占星術Rw
商品番号 U22418697537
商品名

タロット教材8点おまとめ割引★タロットカードテキスト教材教科書恋愛占い占星術Rw
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 7,004 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タロットカード講師をしています。タロット占いのオリジナルテキスト8種類をお分けしております。８種まとめて購入の方に、期間限定割引ページです。8点で合計17565円のところ、割引2000円引きしています。①恋愛専用4タイプ別テキスト　2777円②仕事占い専用テキスト　1780円③キーワード一覧表　　888円④絵柄78枚読み解きテキスト　3180円(←イチ押し、情報量多めで詳細)⑤絵の意味のまとめと法則資料　　1190円(枚数少なくまとまったのが良い人向け)⑥ストーリーから連想して78枚覚えてしまう講座テキスト　1390円⑦タロッティストのための占星術基本講座　4780円　　（⑦はある程度カードのリーディングができる方向け）⑧タロットカードでオラクルメッセージを受け取っちゃうテキスト　1580円詳しい商品説明は、　#梅はんてん_タロットをご覧ください。欲しいものだけ組み合わせも可能です。同梱割引あります。割引具合はプロフィールに書いてあります。
http://narcologia.ru/goods/assessor244703.html
http://narcologia.ru/goods/freshman738556.html
http://narcologia.ru/goods/capitation329008.html
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