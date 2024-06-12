7!! セブンウップス アメリカ限定 Tシャツ

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カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック7!!(セブンウップス)のアメリカ限定で発売されたライブのTシャツです。日本では余ったものを売られましたが、10枚も発売されていないので激レアなグッズです。サイズはXLオーバーサイズで着るとお洒落で可愛いです【配送方法】・「普通郵便」か「らくらくメルカリ便」での発送を予定しております。・送料無料です。・梱包の都合によっては、別の発送方法に変更させて頂く可能性もございます。・別の発送方法ご希望でしたらコメント欄から問い合わせ下さい。 追加料金頂ければ発送方法によっては対応致します。【注意事項】・一応中古品ですのでトラブル防止の為、神経質な方は購入をご遠慮下さい。【その他】・金額交渉ご希望でしたらコメント下さい。 金額によっては応じれない物もございます。・当方、非喫煙者です。・ペットはいません。・発送後の事故につきましては責任は負えませんのでご了承下さい。他にもセブンウップスグッズ・アーティストグッズ多数出品しております！#STAR_sevenoops#STAR_ARTISTにて販売中の該当商品参照できます。いいねが付いていても再出品する場合もあります。気になる商品がありましたら、フォロー頂くか、上記タグを検索条件に保存して頂くのをおすすめしてます。#セブンウップス#タオル#Tシャツ#ライブグッズセブンウップスタオルTシャツライブグッズライブ グッズ 黒 青 水色 Tシャツ アメリカ限定