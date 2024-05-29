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平家物語　上・下セット
商品番号 O56319728592
商品名

平家物語　上・下セット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,716 円
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商品詳細

岩波書店　出版山下宏明、梶原正昭　校注新　日本古典文学大系平家物語上下セット定価　上　4400円＋税　下　4600円＋税●状態：10年ほど前に授業のために購入しましたが、ほぼ未使用です。●カバー：あり、下巻のみカバーの破損あり(3枚目)●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：名前の書き込みが、上巻のカバーと上巻の最終ページにのみあります。(4-5枚目、黒塗りで画像加工済)その他の書き込みはありません。●ペットの飼育：なし⭐︎値下げ交渉不可⭐︎同時購入で100円引き(購入前にコメントをお願いします)こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。発送はゆうパケットプラスで行います。
http://narcologia.ru/goods/traverse823426.html
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