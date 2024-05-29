平家物語　上・下セット

岩波書店 出版山下宏明、梶原正昭 校注新 日本古典文学大系平家物語上下セット定価 上 4400円＋税 下 4600円＋税●状態：10年ほど前に授業のために購入しましたが、ほぼ未使用です。●カバー：あり、下巻のみカバーの破損あり(3枚目)●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：名前の書き込みが、上巻のカバーと上巻の最終ページにのみあります。(4-5枚目、黒塗りで画像加工済)その他の書き込みはありません。●ペットの飼育：なし⭐︎値下げ交渉不可⭐︎同時購入で100円引き(購入前にコメントをお願いします)こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。発送はゆうパケットプラスで行います。



平家物語 （上下巻セット） 新日本古典文学大系44・45 | 梶原 正昭 ...



Amazon | 平家物語 漫画 上中下 3冊セット 横山光輝 日本の古典 ...



Amazon | 「平家物語」上中下3冊セット 新潮日本古典集成 全文音声試聴 ...



平家物語 新潮日本古典集成 上中下巻セット



日本古典文学大系〈第32，33〉平家物語 上下セット (高木市之助、小澤 ...



Amazon | 「平家物語」上中下3冊セット 新潮日本古典集成 全文音声試聴 ...



宮尾本平家物語全4巻セット



平家物語 上下巻 プラス「白洲正子 謡曲平家物語 講談社学芸文庫」 3冊 ...



平家物語 (岩波文庫 全4冊セット)



新日本古典文学大系 第44、45巻 平家物語. 上下巻 2巻セット(佐竹昭広 ...



上下 合本版】平家物語 (角川ソフィア文庫) | 佐藤 謙三 | 文学・評論 ...



名作 マンガ日本の古典 平家物語上中下全巻セット general-bond.co.jp



ワイド版 マンガ日本の古典10-平家物語 上 (ワイド版マンガ日本の古典 ...



Amazon.co.jp: 平家物語(上) (角川日本古典文庫 Y 10) : 佐藤 謙三: 本



マンガ日本の古典 平家物語 上中下巻セット 【ギフ_包装 ...