村八分BOX　CD8枚+DVD1枚　ステッカー付

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商品詳細
使用状況ライブ復刻版(写真7〜)は、未視聴BOXの方は、パソコンに取り込んだ後は、未視聴で棚で保管していました。比較的状態良いと思います。素人による家庭内長期保管品ですので、細かな汚れ、すれなどが気になる方、美品をご希望の方は入札をご遠慮ください。
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