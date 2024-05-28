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掛軸-813　大徳寺　前田昌道　開径待佳賓　共箱　和歌懐紙　共箱　横幅
商品番号 R99728408917
商品名

掛軸-813　大徳寺　前田昌道　開径待佳賓　共箱　和歌懐紙　共箱　横幅
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

紙本・布装本紙　34×47　総丈121×50共箱お値引きはお断りしております何卒よろしくお願いいたします
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