オフコースと小田和正のDVDセット

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商品詳細
全てDVDです。緑の街は未開封、未使用で、もう一つ未開封でしたが、シュリンクが破れただけの未使用があります。盤面はキズがあるものもありますし、キレイなものもあります。緑の街は未開封、未使用ですが、ケースにひびがいくつかあります。1982.6.30は、ひびが大きくいくつかあります。ケースは全て多少擦れなどはあるかと思います。
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