【真作】神田朔山/神山渓水画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AC-687

【真作】【参考】神田朔山 幕末・明治の南画家。安政２年（1855）筑前国荒津生。号は耶馬山人。清国蘇州を歴遊。耶馬渓図を得意とした。東京に住した。歿年未詳。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に汚れシミ、糊シミあります。表装は絹表装で、汚れシミあります。軸先に大きな欠損あります。 桐合せ箱付 軸丈縦205㎝×幅63㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



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