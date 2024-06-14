絶版◆チャンプロード創刊号◆No. 1◆昭和62年‼️‼️‼️ 鶴見死天王 岩橋健一郎

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発送はレターパック送料無料3値引き交渉はお止め下さい。2点以上買われる方は同梱可能でしたら少し値引き可能です。ぜひコメントくださいませかなり程度は良い方だと思います。35年以上前のチャンプロード創刊号‼️‼️‼️‼️‼️よくホッチキス付近2箇所から表紙破れが出来ますが、こちら写真だと分かりづらいですが、若干だけ破れはじめてますが、ページを開いても全く問題無い程度です。街道レーサーヨンフォアバブサンパチGS俺のマシンチャンプロードヤングオートティーンズロード、オートワークス、ライダーコミックチューニングは創刊号から多数在庫あり出品中❗️❗️絶版暴走族写真集爆走烈士伝やステッカーなども多数出品中❗️湘南爆走族暴走列島関東連合、CRS連合、横浜連合、港鶴連合ブラックエンペラー、スペクター、ティーンズロード、特攻服、集会、アーリーキャッツ、情可悪達相州連合、ドール、ルパン、紫陽花、見返り美人、一寸法師、剣、太田連合、魔悪怒スペシャル鬼面党、みなごろし、桃太郎、全千葉走命連合、Ｎｏ１、悪神、夜桜会、川崎ルート6、金太郎、ジェロニモ、予科練cbx.RZ.GS.ゴキ、ザリ、バブ、コルク、風防、ロケットカウル、三段シート、爆走烈士伝ミナゴロシ、乱舞、悪霊、環六、板橋龍神會、東京連合赫夜姫、消火器、暴走族ステッカー、極亂會、横浜羅漢、赤羽族、特攻服、奇襲隊、横浜ZERO.日章旗、大和魂、人間魚雷、旧車會暴ヤンGT380、ヨンフォアcbr400fcbx400fキジマハリケーン当時当時物旧車会旧車カフェレーサーレーシング走り屋70'80'90'昭和レトロヤラレヤラレ仕様ナポレオンナポロッキー風防絶版cb250tcb400tcb750K0k1z1z2gt380gt250gt550gt750gs400egs400lジーナナgsx250egsx400ez750z900z1000z400fxケッチマッハkh250kh400250ss350ss500ss750ssrd250rz250旧単車プラモデルシャコタン車高短バーフェンシルエットローレルSGLクレスタセリカＬＢXX福岡仕様Ｌ28ロンシャン弥生ホイールSSR