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公式 ポケモンカード カミツレ スリーブ シールド
商品番号 B12982050302
商品名

公式 ポケモンカード カミツレ スリーブ シールド
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,757 円
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商品詳細

ポケモンポケカポケモンカードスリーブレアサプライブラックホワイトBW初期希少デッキシールドカミツレ32枚入1度使用しておりますので、使用しているスリーブの状態です。4枚目ライトで確認切れや折れは無し喫煙者ペット無し値下げ交渉は、先に希望価格の提示をお願いいたします即購入可提示した金額で購入していただいた方を優先します。（交渉中でも優先では御座いません）
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