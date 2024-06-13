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Switch ジョイコン ネオンレッド×ネオンピンク カラーストラップ付属
商品番号 C99227576676
商品名

Switch ジョイコン ネオンレッド×ネオンピンク カラーストラップ付属
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 2,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Switchジョイコンネオンレッド×ネオンピンクニンテンドーカラーストラップ付属(不要な場合-450円)気になるようなキズ等は見た感じ見られませんが多少の使用感はありますので、画像にてご確認・ご判断よろしくお願い致しますスティックは左右とも最新バージョンの新品のスティックに交換済みで、本体ロック含めその他不具合など異常は見られませんでしたカラーストラップが不要な場合には、ご購入前にコメントくださいお値下げ・色変更はまだ考えておりません記載以外にもスレキズがある場合がありますので、ご了承よろしくお願い致します24時間以内には発送手続き致します
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