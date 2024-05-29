GBA マザー MOTHER1+2【動作確認済】

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商品詳細
ゲームボーイアドバンスのソフトです。□マザーMOTHER1+2■清掃を済ませていますので清潔です。■端子メンテナンスを済ませ、初期動作確認済みです。動作不良による返品や、悪い評価はお断りします。■セーブ機能は電池残量が不明なので確認できません。■中古品のため、動作にコツがいる場合があります。環境によっては、動作しない場合もあります。■写真追加等お気軽にお申し付けください。ご理解ある方のみ購入をお願いいたします。
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