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新青年読本　新青年ミステリ倶楽部　甦る推理雑誌　宝石傑作選　３点セット
商品番号 L48313649120
商品名

新青年読本　新青年ミステリ倶楽部　甦る推理雑誌　宝石傑作選　３点セット
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#新青年読本1998年初版。帯付き。新青年研究会のペーパー付き。経年劣化。天・小口などのヤケは最低限しか認められませんが、カバーに若干のヤケあり。写真をご確認下さいませ。#新青年ミステリ倶楽部昭和61年初版。帯付き。経年劣化。天・小口などにヤケや汚れ有り、状態は良くありません。写真をご確認下さいませ。#宝石傑作選2004年初版。経年劣化。天・小口などに若干のヤケありますが、経年の割に状態は良い方かと思われます。写真をご確認下さいませ。何卒宜しくお願いいたします。可愛いパグ飼ってます。6歳になりました。元気です。#新青年ミステリ倶楽部#新青年読本#甦る推理雑誌宝石傑作選
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