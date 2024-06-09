生産終了品】新品未開封 ニンテンドー スーパーマリオ 3Dコレクション ...

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スーパーマリオ ３Ｄコレクション | Nintendo Switch | 任天堂

スーパーマリオ3DコレクションsuperMario3Dcollection在庫数18本品は2021年3月末までの期間限定生産であり、出品時点で既に生産が終了している生産終了製品です。新品未開封(シュリンク付き)です。――――――――――3Dマリオの歴史をNintendoSwitchで『スーパーマリオ64』、『スーパーマリオサンシャイン』、『スーパーマリオギャラクシー』。3つの歴代3Dマリオを1本のソフトに収録した『スーパーマリオ3Dコレクション』がNintendoSwitchに登場。本作ではさらに、収録3タイトルのサウンドトラックをゲーム内に収録。「画面オフ再生」にも対応し、思い出BGM全175曲をいつでもどこでも楽しめます。\u003c収録タイトル\u003e『スーパーマリオ64』(1996年発売・NINTENDO64)NINTENDO64で発売された、スーパーマリオ初の3Dアクション。自由自在に動き回ることができる3Dの箱庭世界を舞台に、絵の世界に閉じ込められたピーチ姫やキノピオたちを救うため、マリオはパワースターを集める冒険に旅立ちます。『スーパーマリオサンシャイン』(2002年発売・ニンテンドーゲームキューブ)マリオが相棒のポンプを背負い、放水で敵を倒したり、空を飛んだりといった、水を駆使したアクションで大冒険。南の楽園ドルピック島を汚した犯人「ニセマリオ」の正体を追って、島中を探検します。本作では、画面比率が2002年当時の「4:3」から、「16:9」へと広がりました。『スーパーマリオギャラクシー』(2007年発売・Wii)クッパにさらわれたピーチ姫を救うため、マリオは広大な宇宙へ飛び出します。重力のある星を逆さまに走ったり、無重力を活かして星へ飛び移ったり。Joy-Conおすそわけによるアシストプレイで2人協力して遊ぶことも。Wiiのときと変わらない操作感でお楽しみいただけるよう、Joy-Con2本持ちでのプレイにも対応しています。――――――――――「スーパーマリオ3Dコレクション」定価:￥6480#ゲーム#アクション#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch#任天堂#マリオ#3Dコレクション