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ゲームボーイアドバンスSP本体 ＃GAMEBOYAdvanceSP
商品番号 B31703937962
商品名

ゲームボーイアドバンスSP本体 ＃GAMEBOYAdvanceSP
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体のみの出品です。電源、スピーカー、ボタン関係全て正常に稼働しました。ゲームもプレイ出来ます。状態は本体表面に擦りキズが有ります。パッと観ると色的にそこまで目立ちません。本体裏面シール部分に擦れ汚れが有ります。＃GAMEBOYAdvance＃GAMEBOYAdvanceSP＃ゲームボーイアドバンス＃ゲームボーイアドバンスSP
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