ゲームボーイアドバンスSP本体 ＃GAMEBOYAdvanceSP

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本体のみの出品です。電源、スピーカー、ボタン関係全て正常に稼働しました。ゲームもプレイ出来ます。状態は本体表面に擦りキズが有ります。パッと観ると色的にそこまで目立ちません。本体裏面シール部分に擦れ汚れが有ります。＃GAMEBOYAdvance＃GAMEBOYAdvanceSP＃ゲームボーイアドバンス＃ゲームボーイアドバンスSP