限定品　KICKBACK 米津玄師　TOOBOE 錠剤　チェンソーマン　未開封

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ご覧いただきありがとうございます。米津玄師 KICKBACKキックバック チェンソー盤チェンソーネックレス付き特典ステッカー付きTOOBOE錠剤初回生産限定盤ブルーレイ（第4話ノンクレジットエンディングムービー収録）付きデジパック仕様未開封品になりますので初期スレ等は確認できておりません。個人保管になりますのでご了承の上ご購入をお願いします。バラ売りお値引きはお断りしております。