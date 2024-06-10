INFINITE ウヒョン ラキドロ(Everline)

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。現代百貨店で期間限定のポップアップストアEverlineのラッキードローイベントのトレカです。8/5〜11まで期間限定だった為、出回りは少ないと思います。購入してすぐ硬質ケースに入れ、帰国してからは暗所で保管しておりました。スリーブケース、硬質ケースに入れて発送します。目視で目立つ傷等はございません。海外製の為、初期の細かいスレ等気にされる方はお控えください。即購入⭕INFINITE、ウヒョン、ラキドロ
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