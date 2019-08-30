NEW ニンテンドー 3DS LL

初期化、通電確認済ペンあり汚れていますが充電ケーブルおつけします。操作良好です。NintendoNEWニンテンドー3DSLLメタリックブルーcolor:BLUEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo●即購入OK即購入の場合、最安の発送方法となります。なお、郵便事故等についての責任は負いかねますのでご了承ください。匿名発送への変更ご希望の場合、購入前にコメントをお願いします。また、匿名発送への変更により、最安の発送方法と差額が発生する場合は、差額分申し受けますのでご了承ください。■プロフィールもご一読お願いいたします。■素人の自宅保管、素人検品です。■ペット、喫煙者はいません。



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ニュースリリース : 2014年8月29日



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