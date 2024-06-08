【裁断済】CT診断一問一答 : 研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。裁断済みです。書き込みやマーカー等はございません。裁断している以外は新品同様です。「CT診断一問一答:研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識」神田知紀/神田知紀/村上卓道/村上卓道定価:￥6,600(税込)#神田知紀#神田知紀#村上卓道#村上卓道#本#自然／医療・薬学・健康
http://narcologia.ru/goods/hesitantly985784.html
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CT診断一問一答: 研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識
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るな☢放射線科医・画像診断医(#Rdiag) (@R19890529) / X
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