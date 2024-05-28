ORT Oxford Reading Tree Stage4全冊42冊　音声付き

オックスフォードOxfordReadingTreeStage4全冊セット42冊stage4の内容は:Sparrows6冊Stories6冊MoreStoriesA6冊MoreStoriesB6冊MoreStoriesC6冊DecodeandDevelop6冊MoreADecodeandDevelop6冊★英語教材として人気の高い「OxfordReadingTree」シリーズ絵本です。イギリスの約80％以上の小学校で採用されている「国語」の教科書。絵本の場面を見ながら、自然とネイティブの日常会話表現を学ぶことができます。親しみの持ちやすい絵と基本的な短い文章で、音源データ付き。音声を再生できますので、どこでも手軽に学習することができます。海外の出版物ですので、多少の凹み、小キズなど粗かったりする場合があります。気になる方はご遠慮ください。ご理解の上ご購入お願いいたします。#英語絵本#ORT#OxfordReadingTree#洋書#絵本#児童絵本#オックスフォードリーディングツリー#英語教材#絵本#多読



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