お値下げ　山口百恵　デビュー30周年記念特別企画　MOMOE プレミアム

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義母の実家を片付けの際に出てきたものです。新品未開封の様だったのですが、今回の出品に当たり一応中身の確認のため開封しました。CD全て揃っています。ただし一枚一枚の動作確認はできていませんのでご了承ください。自宅保管品ですので、ヤケ・スレ・汚れ等ご理解いただける方のみお願いいたします。山口百恵デビュー30周年記念特別企画「MOMOEPREMIUM」コンプリート・オリジナル・アルバムCDBOXCD24枚組定価29800円#山口百恵#百恵ちゃん#伝説の歌姫