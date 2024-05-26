The Phographer's Eye ソフトカバー

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中古]ThePhographer'sEyebyJohnSzarkowski ソフトカバーJohnSzarkowskiのThePhographer'sEyeは20世紀の古典であり、写真の視覚的言葉への不可欠な入門書です。1964年にニューヨーク近代美術館で開催された画期的な展覧会に基づいており、1966年に最初に出版されたこの本は長い間絶版になってきました。出版社:ニューヨーク近代美術館156ページ英語2007年の出版と思われます。◆カバー表面にスレ傷有り。本の側面上にシミ有り。側面上、横、下に日焼け有り。数カ所にわたりページの上にシミ有り。その他の写真ページは、全体的に綺麗です。相場:中古ソフトカバー:日本¥３万円中古ハードカバー:日本¥16万円◆サイズ高さ22.7m幅21.3cm奥1.6cm◆商品の状態は、あくまでも中古品であることを前提としてご理解お願い致します。◆必ずプロフィールをお読み下さい。