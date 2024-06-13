33冊 Let’s read and find out science 英語絵本

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商品詳細
Let’sreadandfindoutscienceStage1です。英語でサイエンスを学べる絵本です。全部で33冊あり、写真1のサイズが20x25cmくらい、写真2は17cmx23cmくらいです。カラーの挿絵が1見開き各ページにあります。写真をご参照ください。新品未使用ですが、保管時に発生したと思われる、細かな角折れが数冊あります。写真５をご参照ください。即決OK、バラ売りと値下げはなしで、お願いいたします。簡易包装にて発送いたします。ご了承ください。
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