ジャンク　ディスクシステム　クリーナーなどセット

本体動作チェックしていませんがほぼ壊れていますパーツにな使えるものがあるかもしれませんクリーナーは時間も経って使えないと思います1本未使用もありますがコレクター用くらいしか価値はないです総じて部品目当てならありかとおもいます



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