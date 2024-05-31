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ジャンク　ディスクシステム　クリーナーなどセット
商品番号 X87249068281
商品名

ジャンク　ディスクシステム　クリーナーなどセット
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体動作チェックしていませんがほぼ壊れていますパーツにな使えるものがあるかもしれませんクリーナーは時間も経って使えないと思います1本未使用もありますがコレクター用くらいしか価値はないです総じて部品目当てならありかとおもいます
http://narcologia.ru/goods/message502827.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant480482.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic595137.html

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