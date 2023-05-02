超貴重！！月刊フルコンタクト空手8冊＆月刊空手道3冊セット

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月刊フルコンタクト空手8冊と月刊空手道3冊のセットです。もう見ることが出来ない達人たちの技術を吸収するのにお役立て下さい。表紙などに折れが見れますが中身は問題なくご覧いただけます。発送は、1冊づつビニール袋入れますので水濡れの心配はございません。注文確定しましたら除菌工程後、配送致します。#注目の武道＆格闘技書籍#佐藤塾#大道塾#ムエイタイ#白蓮会館#無門会#中村忠#護身術