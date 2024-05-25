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- 小学館の図鑑NEO 学研の図鑑 i DVD付き ほぼ新品 5冊セット
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商品詳細
小学館の図鑑NEO恐竜、昆虫、魚、植物学研の図鑑i謎の図鑑計5冊セットです。子供が全く見ないため出品いたします。新品で購入後、日の当たらない室内で保管しておりました。パラパラと目を通した程度で、シミや折れ、日焼けはありません。ただあくまでも新品ではないことご理解ください。バラ売り場は考えていないので、セットでご購入頂ける方、よろしくお願い致します。
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