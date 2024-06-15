洋書Froggy 英語絵本 10冊

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御覧いただきありがとうございます。Froggyシリーズ10冊(写真25冊中、①②③④⑤⑥⑦⑩⑫⑬⑭⑮⑱㉑㉕は売切れ)で、新品未使用の正規品です。こちらはラッピングされてないため運送及び保管中、表紙のキズや擦れ、皺などが若干あるとしてのご検討お願いします。1冊当450円(こちらのシリーズは8冊まで同梱可能/出品中の→#AtoZバラ売りと同梱可能)+送料250円で宜しければ、1冊のみでもバラ売り可能です。⭐︎冊数や大きさによってはエアキャップ包装後、宅配ビニール袋梱包になります。ご理解の上、ご検討お願い致します。※新品未使用の正規品でも洋書は、包装ラッピングの破れやケースのヘコミ、本の縁の細かいキズやズレ、表紙の凸凹感がある場合があります。気になる部分はなるべく記載させていただきますが、主観的な検品で、見落とされるところもあるかも知れません。ご理解の上のご購入お願い致します。【リスト】⑧FroggyRidesaBike⑨FroggyLearnstoSwim⑪Let'sGo,Froggy⑯Froggy'sFirstKiss⑰FroggyPlaysintheBand⑲Froggy'sBabySister⑳FroggyGoestotheLibrary㉒FroggyGoestoCamp㉓Froggy'sDayWithDad㉔FroggyGetsDressed売切れ↓①FroggyGoestoSchool②FroggyPlaysSoccer③Froggy'sSleepover④FroggyGetsaDoggy⑤FroggyEatsOut⑥Froggy'sBirthdayWish⑦FroggyGoestoBed⑩FroggyPlaysT-ball⑫Froggy'sWorstPlaydate⑬Froggy'sBestChristmas⑭Froggy'sHalloween⑮FroggyGoestoHawaii⑱FroggyGoesToTheDoctor㉑Froggy'sBestBabysitter㉕FroggyBuildsaTreeHouse