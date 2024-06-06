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KAMAKA HF-1D2 カマカ ウクレレ【極上杢目】
商品番号 L66508233522
商品名

KAMAKA HF-1D2 カマカ ウクレレ【極上杢目】
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 134,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KAMAKAHF-1D22020年製　ソプラノサイズハワイアンコアの杢目が非常に綺麗で新品購入しましたが、もったいなくてほぼ使用していません。個人的にここまで綺麗な杢目は滅多にないと思います。ほとんど購入時のままでかなり美品ですが、ハンドメイドの為、製造時からもともとつく程度の小傷はございます。完品を求める方は申し訳ございませんがご遠慮ください。付属品:本体、純正ハードケース、ワランティカード（画像に写っているもの）定価:¥682000基本的に即日か翌日には発送致します。即購入可、値下げ不可先に購入された方を優先とさせて頂きます。よろしくお願い致します。カマカ　ウクレレ種類···ウクレレ
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