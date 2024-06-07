シルバースタイン サイズ7 アルトサックス用リガチャー

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半年前に購入しましたが、試奏1回のみで使う機会がなく、この度手放すことにしました。傷はなく新品同様です。キャップは使ってないので綺麗です。お値下げのご相談などお気軽にコメントしてください。アクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップ種類···サックス