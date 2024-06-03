海洋堂　特撮リボルテック No.008 バットマン

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商品詳細
海洋堂 特撮リボルテックNo.008バットマン未使用品外箱に擦れや色褪せがあります。気になる方は購入お勧めしません。#海洋堂#バットマンアイ・アム・ベイン『バットマン』シリーズDCコミックス#バットマン_ブルース・ウェイン_#特撮リボルテックNo_008バットマンフィギュア種類···コレクションフィギュア
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