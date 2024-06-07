スパイダーマン フィギュア エレクトリックトーキング

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箱は破けやハゲなどあって劣化しています。スパイダーマンの胸のボタンを押すとおしゃべりします。※胸にキズあり(画像6枚目、7枚目)※蜘蛛の巣の色ハゲと色の溶け？あり。(飾ることなく自宅保管しておりましたが古いので元からの作りであった傷と経年劣化によるものです)フィギュアも箱から出したことがないので他の劣化に見落としがあるかもしれませんご了承頂ける方のご購入をお待ちしております。今はもう、なかなか出品されていないレアな商品だと思います!★サイズ⋯約44×14.5×28cm(素人寸法なので誤差あり)#MARVEL#トイビズ#TOYBIZ#ELECTRONICTALKING#エレクトリックトーキング#スパイダーマン#SPIDERMAN#フィギュア