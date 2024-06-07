THE RAMPAGE REBOOT Varsity JKT Lサイズ

即購入○お値下げ→これ以上の安値は考えておりません発送に関してはプロフィールをご覧下さい。(遅れる場合は取引時にご相談させていただきます)THERAMPAGEfromEXILETRIBE3rdALBUM『REBOOT』OfficialMD2・3度着用して外出しております。受注生産前の一番最初の販売にて購入した品物になります。今後着ていく機会がないため出品いたします。大きく目立った傷等はありませんが、袖の内側(身体側)皮素材部分に着用時についた擦り傷のようなものがあります。(画像4枚目)素人保管のため、ご理解いただける方のみご購入ください。定価¥39,000着丈…約67cm身幅…約62.5cm袖丈…約63cm肩幅…約53cmLDHRAMPAGEスタジャンREBOOTRIKU 川村壱馬 吉野北人 LIKIYA 陣 神谷健太 与那嶺瑠唯 山本彰吾 岩谷翔吾 浦川翔平 藤原樹 武知海青 長谷川慎 龍 鈴木昂秀 後藤拓磨



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