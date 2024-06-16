

音楽を奏でる心意気、それこそがブルーハーツのロックンロール



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ブルーハーツ集団

ブルーハーツ◇ライブの時に配布された 2002年4月24日発売ブルーハーツの ビデオ２のチラシ ２枚写真的にはめちゃくちゃかっこいいのでしばらく額に入れて飾っていました。左角にホッチキスの後があります◇カセットテープ•ファンクラブBLUEPARTS主催「夏休みだよ、全員集合！」1992年8月16日日比谷野音•今のラジコみたいに全然クリアではなくて韓国中国語とびかってるけど十分楽しめる92年幻の「SFロックステーション」２回分大切にしまっていましたが次世代のブルーハーツを愛する方やあの時同じ場所にいてなつかしく思っていただける方にお譲りしたいと思い出品します＃ブルーハーツ#グッズ#THEBLUEHEARTS#HIGH_LOWS#ハイロウズ#クロマニヨンズ#甲本ヒロト#ヒロト#真島昌利#マーシー#邦楽