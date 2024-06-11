Schilke Symphony M5.2 トロンボーン

ご覧下さり、ありがとうございます。SchilkeSymphony太管マウスピースのM5.2です。サイズはSchilke52、Bach4G相当となっております。カップは少し浅めとなっておりますがハモンドデザインのML相当のサイズです。ハモンドさんが設計したマウスピースでとても明瞭に発音ができ、輝かしい音の出る印象です。使う機会がないので必要な方の手に渡ってくれればと思い出品しました。全体的に日常使用に伴う小さな傷やシャンクの擦れがございます(写真5枚目)が、大きなダメージはなく綺麗な方かと思います。発送は商品だけをプチプチで包んでメルカリ便でお送りする予定です。お値下げ交渉承りますので、お気軽にご連絡下さい。よろしくお願いいたします。#トロンボーン#tromboneアクセサリー・パーツ···マウスピース種類···ユーフォニアム種類···トロンボーン



Schilke Symphony M5.2 マウスピース トロンボーン ラージシャンク ...



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