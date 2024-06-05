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Ｌ８　掛軸　大徳寺　長谷川寛州　『双鶴　旭光』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 B43925382030
商品名

Ｌ８　掛軸　大徳寺　長谷川寛州　『双鶴　旭光』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　173cm×31cm本紙　約　101cm×28cm全体的に薄いヤケ、シワがあります。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シミ、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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