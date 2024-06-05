Ｌ８　掛軸　大徳寺　長谷川寛州　『双鶴　旭光』　共箱　『真作』　肉筆　一行書

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Ｌ８ 掛軸 大徳寺 長谷川寛州 『双鶴 旭光』 共箱 『真作』 肉筆 一行 ...



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道具 ] - 道具 大徳寺 長谷川寛州筆 「看脚下」肉筆紙本掛軸（箱付 ...

総丈 約 173cm×31cm本紙 約 101cm×28cm全体的に薄いヤケ、シワがあります。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シミ、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。