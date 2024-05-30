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ポケモンカード バクフーン グレート
商品番号 J17367002058
商品名

ポケモンカード バクフーン グレート
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立った傷は見られませんが、一応プレイ用ということでお願い致します。すり替え防止の為、発送後の返品交換はご遠慮下さい。即購入OKです。＋150円で、メルカリ便に変更することが出来るので、必要であれば言ってください。ポケカポケモンカード#ポケモンカードゲーム#ポケットモンスター#サン＆ムーン#ダブルブレイズ#ドリームリーグ#ミラクルツイン#ジージーエンド#リミックスバウト#オルタージェネシス#タッグオールスターズ#ポケモンカード#ソード#シールド#Vmaxライジング#反逆クラッシュ#トレーナーズ#爆炎ウォーカー#マッドパーティ#ムゲンゾーン#伝説の鼓動#仰天のボルテッカー#VMAXスペシャルセット#シャイニースターV#一撃マスター#連撃マスター#双璧のファイター#白銀のランス#漆黒のガイスト#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#フュージョンアーツ#25thanniversarycollection#VMAXクライマックス#スタートデッキ100#スターバース#ポケモンカード#プロモ#ウッウロボ#ダダリンVMAX#マリィSR#アルセウスVSTAR#アルセウスV#vstarユニバース#シンジュ団スペシャルセット#コンゴウ団スペシャルセット#パラダイムトリガー#ロストアビス#白熱のアルカナ#スペースジャグラー#タイムゲイザー#スカーレットex#バイオレットex#トリプレットビート#ミモザSAR#ミモザSR#キハダSAR#キハダSR#ボタンSAR#ボタンSR#セレナSR#マリィSR#カトレアSR#カミツレのきらめきSAR#カイSAR#ナンジャモSR#ナンジャモSAR#クレイバースト#スノーハザード#イーブイヒーローズ#ナンジャモセット#がんばリーリエ#ツツジSR#カイSR
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