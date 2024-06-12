伊東桂楽　香合　わらべ午香合(びわ)

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商品詳細
伊東桂楽のお品です。とってもかわいいわらべが午に乗っています。サイズ…6.3cm高さは6cmほど新品未使用ですがずっと保管しておりました。共箱あり。ご質問ありましたら、コメント欄にお寄せください。よろしくお願い致します。#茶道具#香合#わらべ#午#伊東桂楽
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