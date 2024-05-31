フェルナンデス　tej ギター

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なつかし楽器道場'82年 エレキギター「FERNANDES TEJ-70」- e楽器屋.com

フェルナンデスのエレキギター、TEJです。流行していた時代にかなりの種類が出ていた為型名が確かでは無いですが、おそらくはtej-55のリミテッド版かと思われます。状態は傷、打痕はちらほらみられるものの、ネックの反り等は調整が必要無いレベルで、年式を考えると悪く無いかと思います。ペグもゴトーペグを採用しており、安定しております。値引き交渉は可能ですが、基本的には表示価格で購入してほしい為、いくらまで値段を下げられますか？等の希望額を記載しないコメント、常識を超える値下げ要求はスルー、削除する場合がありますのでご了承ください。発送方法についてはネックとボディを分解出来るものは分解して梱包、発送致します。分解しない状態での発送も承りますが、送料の関係上追加料金をいただく場合があります。気軽にご質問下さい。