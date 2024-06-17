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艦隊これくしょん -艦これ- 秋津洲 1/7 完成品フィギュア
商品番号 O79982640526
商品名

艦隊これくしょん -艦これ- 秋津洲 1/7 完成品フィギュア
ブランド名 ファニーナイツ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

艦隊これくしょん-艦これ-秋津洲1/7完成品フィギュア購入後ガラスケースに入れて飾ってありましたが色落ちしていると思われます。ご了承ください。#アオシマ_ファニーナイツ#艦隊これくしょん_艦これ_#秋津洲#艦隊これくしょん_艦これ_秋津洲1_7完成品フィギュアフィギュア種類···スケールフィギュア性別···女スケール···1/7
http://narcologia.ru/goods/recycling548314.html
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