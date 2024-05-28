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25th セレブレーションズ　ピカチュウ　モンスターボール
商品番号 P54248369429
商品名

25th セレブレーションズ　ピカチュウ　モンスターボール
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード英語版ピカチュウ　UR仕様モンスターボール　UR仕様25thセレブレーションズウルトラプレミアムコレクションボックス未開封ですが、海外版特有の初期傷があるので、完美品お求めの方は購入をお控えください。表面はどちらも美品です。画像のケースに封入したまま発送します。即購入可#pikachu#pokemon#ポケモンカード#25th
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