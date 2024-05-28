25th セレブレーションズ　ピカチュウ　モンスターボール

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商品詳細
ポケモンカード英語版ピカチュウ UR仕様モンスターボール UR仕様25thセレブレーションズウルトラプレミアムコレクションボックス未開封ですが、海外版特有の初期傷があるので、完美品お求めの方は購入をお控えください。表面はどちらも美品です。画像のケースに封入したまま発送します。即購入可#pikachu#pokemon#ポケモンカード#25th
http://narcologia.ru/goods/seamless45929.html
http://narcologia.ru/goods/reboot410036.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney373449.html
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