値下げです9800～8800円に、盆栽鉢(海鼠長方)外保管です

植木鉢#インテリア小物#骨董#植物#陶器製寸法は約です横52㎝奥行き32㎝縦19㎝古い物なので見落としのあるキズが有るかもしれません、気になる方は購入を控えて下さい返信遅れますスミマセン他のサイトにも出してますので売り切れの際はご容赦下さい娘のタブレットで、やってる物で持ち出し出来ず返信が遅れます



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盆栽の値段を決めるものは何？盆栽を始めたい方に知ってほしいこと ...



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