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- フルート 頭部管銀製ヤマハフルートYFL311 ⅡEメカ【早い者勝ち】
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商品詳細
森の工房さんにて購入しましたが、ほとんど使用しなかったため、お譲りいたします。【初心者さん大歓迎☆】初心者さん、初めての方でも吹きやすい頭部管銀製フルートとなっております！YAMAHAYFL311|1頭部管銀製SILVERHEAD925刻印⭐︎Eメカ付（初心者さんに安心♩）参考定価140000円頭部管銀製の素敵な響きがあります♪※ベストセラーモデル211シリーズより高位モデルです。※管体が銀メッキで頭部のみ銀製です。⭐︎カバー\u0026ケース付き⭐︎掃除棒付き管体No.317087種類···フルート
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