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【未開封】ロス　マーベル　レジェンド　フィギュア
商品番号 H74935637970
商品名

【未開封】ロス　マーベル　レジェンド　フィギュア
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

未開封です。パーツなどすべて入っています。箱には輸送時についた傷があります。#marvel#legends#blackpanther#シークレットインベージョン#ブラックパンサー#everett#ross#ワカンダ
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