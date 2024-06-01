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- 【未開封】ロス マーベル レジェンド フィギュア
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商品詳細
未開封です。パーツなどすべて入っています。箱には輸送時についた傷があります。#marvel#legends#blackpanther#シークレットインベージョン#ブラックパンサー#everett#ross#ワカンダ
http://narcologia.ru/goods/housekeeper560309.html
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