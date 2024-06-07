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第五人格 3周年 オフラインパック
商品番号 V13568065080
商品名

第五人格 3周年 オフラインパック
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 5,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6第五人格3周年オフラインパックアクスタやバッジなど新品未開封品です箱は多少の傷がある可能性があるのでご了承ください三周年限定ボックス特別版追撃挑戦登場！レーサー限定コレクションバッジ×4探鉱者バーメイド曲芸師祭司レーサー限定コレクションスタンド×3祭司探鉱者断罪狩人CallOftheAbyssⅣ金属バッジ×1使用済みゲームアイテムカード×1『追撃挑戦』公式コレクションストーリー×1(非売品)CallOftheAbyssⅣ公式レーサー設定及び動画CGを公開！CallOftheAbyssⅣレーサーキャラ設定図、テーマグッズデザイン稿及び公式動画原画を収録。『追撃挑戦』テーマ特製ボックス×1第五人格のグッズをおまけで10個つけさせていただきます着払いの場合800円引き他に3000円以上まとめ買いで2000円引き‼️⬆️実質1000円で購入できます(。ᵕᴗᵕ。)#アニメグッズまとめ売りR_断捨離中
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