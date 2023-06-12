THE RAMPAGE ランペ 川村壱馬 タワレコ パネル

【即購入⭕値下げ❌】THERAMPAGEアルバムROUND\u0026ROUND川村壱馬タワーレコードのパネルBver.です。※転載防止のため加工しております当方が受け取った時からOPPに入っており一度も開封しておりません。また、展示物だった物になりますので傷やスレなどある場合がございます。現状傷や汚れ等は見受けられませんので状態は比較的綺麗かと思います。こちらの商品にはおまけですが2〜3枚目の物＋過去グッズ1点をお付け致します。CDはトレカ抽出のため開封済みです。【梱包方法】パネル・フライヤーを厚紙にてフライヤーと同補強、CDをプチプチ梱包したのち纏めて防水対策をしての発送となります。素人保管ご了承ください。神経質な方ご遠慮ください。何か気になる事がございましたらお気軽にコメントください☺︎︎※プロフ必読よろしくお願いします！※-----------------------------------------------------------------------LDHEXILEEXILETHESECONDHIROTAKAHIROATSUSHIUSAMATSUMAKIDAIAKIRA橘ケンチTETSUYANESMITHSHOKICHI三代目JSOULBROTHERS小林直己NAOTO山下健二郎ELLY岩田剛典登坂広臣今市隆二GENERATIONS白濱亜嵐佐野玲於中務裕太小森隼関口メンディー片寄涼太数原龍友THERAMPAGELIKIYA陣RIKU神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾川村壱馬吉野北人岩谷翔吾浦川翔平藤原樹武知海青長谷川慎龍鈴木昂秀後藤拓磨FANTASTICS世界佐藤大樹澤本夏輝瀬口黎弥堀夏喜木村慧人八木勇征中島颯太BALLISTIKBOYZ日髙竜太加納嘉将海沼流星深堀未来奥田力也松井利樹砂田将宏アクスタアクリルスタンドアクキーアクリルキーホルダークリアチャーム千社札缶バッジモバイル缶バッジクッションレアトラステオンラインブースオンラインガチャ居酒屋えぐざいるガチャガチャカプセル



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