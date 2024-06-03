宇宙戦隊キュウレンジャー まとめ売り

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商品詳細
宇宙戦隊キュウレンジャー・DXギガントホウオー・DXキュウレンオー （シシボイジャー、オオカミボイジャー、 オウシボイジャー、カメレオンボイジャー、 カジキボイジャー）・DXケルベロスボイジャー・DXセイザブラスター・DXキューザウェポン・DXサイコーキュータマ・DXサソリボイジャー・DXテンビンボイジャー・DXヘビツカイボイジャー・DXワシボイジャー・DXリュウボイジャー・DXコグマボイジャー＆オオグマボイジャー箱、取扱説明書付き写真のものが全てです。購入前に写真にて出品物と商品の状態をご確認下さい。子供が遊んだ中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。動作確認済みです。電池は付いておりません。※バラ売りはいたしません。キャラクター···特撮ヒーロー
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